أخبار مصر | خصم 10% من مرتبات المطلقين شهريًا.. قانون "مكافأة نهاية الخدمة" بين مؤيد ومعارض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خصم 10% من مرتبات المطلقين شهريًا.. قانون "مكافأة نهاية الخدمة" بين مؤيد ومعارض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الجدل مؤخرًا، لمطالبتها بمكافأة نهاية خدمة للمرأة المطلقة، حيث قالت: "اللي قعدت 10 سنين في بيت زوجها تاخد 10% من راتبه، ودي مكافأة نهاية الخدمة، أما اللي قعدت 25 سنة دي أصبحت مستهلكة لا تنفع تتجوز ولا تنفع تشتغل، لازم نسن ليهم قانون".

وكشفت الدكتورة آمنة نصير، لبوابة الخليج 365، عن عزمها تقديم مشروع قانون "مكافأة نهاية الخدمة" للمرأة المطلقة، وذلك بهدف رفع الظلم التي قد تتعرض له المرأة من زوجها عقب نهاية الخدمة في منزلها.

وأكدت "نصير"، أنها تعمل حاليًا على إعداد المشروع، قائلة: "لابد أن تأخذ الزوجة حقها البسيط بعد نهاية خدمتها في بيت زوجها، بنسبة 10% من راتب زوجها شهريًا، ودي تعتبر مكافأة نهاية الخدمة، حتى لا تُترك في الشارع بعد ذلك".

ومن جانبها، أعلنت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، تضامنها مع مشروع قانون "مكافأة نهاية الخدمة" مؤكدة تأييدها التام للمشروع، وأي مشروع ينصف المرأة ويحفظ حقها ويؤمن مستقبلها.

وتحفظت "شاكر"، على اسم قانون "مكافأة نهاية الخدمة"، موضحةً: لأن المرأة ليست موظفة أو خادمة للزوج، حتى يكون مشروع القانون بهذا الاسم، ولكن الزواج هو الشراكة بين الزوجين، وليس صفقة عمل.

ورحب اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، بمشروع القانون، مؤكدًا أنها فكرة نبيلة تحفظ حقوق المرأة المطلقة، التي لا تستطيع أن تنفق على أولادها عقب الطلاق، بالإضافة إلى حفظ كرامتها فيما بعد.

بينما رفضت النائبة نعمت رشاد قمر، عضو مجلس النواب، مقترح النائبة آمنة نصير لمشروع قانون "مكافأة نهاية الخدمة" للمرأة المطلقة، والذي سيتم الإعلان عنه عقب الانتهاء من إعداده، وذلك بهدف رفع الظلم التي قد تتعرض له المرأة من زوجها عقب نهاية الخدمة في منزلها، مؤكدة أن المرأة تحصل على حقها الشرعي من نفقة متعة وغيرها، وليست في حاجة إلى مكافأة نهاية خدمة.

وتساءلت "رشاد"، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365": كم المبلغ الذي يتقاضاه الشاب من عمله حتى يعطي لزوجته 10% من مرتبه شهريًا؟، قائلة: "الشرع بيحلل للرجل الزواج من أربعة، ولو الرجل طلقهم كده بيته هيتخرب، والمرأة هتستقوى أكتر وأكتر، وهتقول أتجوز شهرين وأطلق"، مؤكدة رفضها التام لهذا القانون.