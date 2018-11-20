أخبار مصر | بالرغم من مرور 3 دورات برلمانية.. لماذا لم يرى قانون العدالة الانتقالية النور؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالرغم من مرور 3 دورات برلمانية.. لماذا لم يرى قانون العدالة الانتقالية النور؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتبط مفهوم تشريع قانون العدالة الانتقالية في أذهان كافة طوائف الشعب المصري بأنه سيتم عقد مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، كما أن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال لم يتطرق حول مناقشة هذا القانون بالجلسات العامة التي عقدت بالرغم من مرور 3 دورات برلمانية، حيث نص دستور 2014 في المادة 241 بأنه على مجلس النواب في دورة الانعقاد الأولى أن يصدر قانون العدالة الانتقالية ألا أنه لم يصدر حتى الآن.

وقال النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال لم يغفل يومًا عن مناقشة قانون العدالة الانتقالية.

وأضاف الطماوي، أن القانون تمت مناقشته في دورة الانعقاد الأول من مجلس النواب ومن حينها تم إحالته للجان المُتخصصة للتدقيق الدستوري له ما بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مؤكدًا أن سبب عدم إصدار هذا القانون حتى الآن هو التزامنًا بأن لا نصدر قانون به عوار دستوري.

كما أكد أمين سر اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون لم ينحصر مهامه على التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية فقط بل هناك العديد من القضايا التي يختصها القانون، مُؤكدًا أن البرلمان يستمد قوته من نبض الشعب المصري الذي يرفض التصالح مع أي جماعة استهدفت قتل المصريين الأبرياء سواء أكانوا من الشرطة أو قوات الجيش أو من المدنيين.

"الطويقي": قانون العدالة الانتقالية يصنعه الشعب وليس مُمثلو الشعب

وأشار النائب جابر الطويقي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون العدالة الانتقالية التزام قانوني وفقُا للمادة 241 من دستور 2014 إلا أنه يعد القانون الوحيد الذي يصنعه الشعب وليس مُمثلو الشعب ولابد أن يكون نابعًا من القاعدة الشعبية لأن إستراتيجية تنفيذ القانون ليست قائمة على النصوص والبنود فقط بل يجب أن تكون محل للتطبيق.

وقال الطويقي، إن البرلمان والحكومة لن ولم يستطيعوا تحمل مسئولية إصدار مثل هذا القانون لأنه يستهدف المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، مُؤكدًا أن كافة طوائف الشعب المصري يرفضون رفضًا تامًا أن يتم التصالح مع تلك الجماعة التي نالت من دماء المصريين الأبرياء الأبرار وما زالت تستهدف زعزعة استقرار الوطن ببث شائعات من قياداتهم الهاربة بالخارج ألا أن مُخططاتهم فشلت جميعها بفضل حنكة الشعب المصري ومدى إدراكه بمن يريد البناء ومن يهدم الأوطان.

وتابع: "الدعوات التي تنادى بالعدالة الانتقالية تهدف بالأساس التفرقة بين جموع المصريين وتعطيل حالة الأمن والاستقرار والنيل من المؤسسات التي تم بناؤها في السنوات الأخيرة الماضية"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا يمكن أن تقوم بإجراء مصالحة مع جماعة تم تصنيفها بالإرهابية ومُستنفرة من المصريين.

"حنفي" يكشف سبب تأخر إصدار القانون

وفي نفس السياق، أكد النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي وراء تأخر البرلمان في إصدار قانون العدالة الانتقالية لدراسة المجلس للقانونين التي تم إصدارها في دول مثل البرازيل والهند من تحول سياساتها نتيجة حكم فاشي سابق كي يصدر قانونًا جيدًا.

وأضاف حنفي، إن المخاوف التي يتم إثاراتها على الرأي العام المصري أن البرلمان سيقوم بتشريع قانون العدالة الانتقالية لعقد مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية لا صحة لها على الإطلاق.