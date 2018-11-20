شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية: حب آل البيت والحضارة والتاريخ قواسم مشتركة بين القاهرة وطهران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مكتب رعاية مصالح إيران، السفير ناصر كنعاني، إن المنطقة في حاجة لدور جديد بين مصر وإيران نحو تحقيق الأمة الواحدة، جاء ذلك في بيان له مهنئا مصر بالمولد النبوي الشريف، متمنيا لها السلام والاستقرار والأمان.

وأضاف «كنعاني»، إنه خلال الفترة القصيرة التي قضاها في مصر منذ توليه المنصب، في شهر يونيو الماضي، أنه أدرك أنه هناك أشياء مشتركة بين مصر وإيران سواء بالنسبة لحب المصريين لآل النبي محمد، وقواسم أخرى مثل الحضارة والتاريخ والثقافة والدين.

وأشار إلى أن كل من مصر وإيران لعبا دورًا هامًا في إكمال مسيرة كبار علمائهما، خاصة الشيخ محمود شلتوت وآية الله بروجردي من أجل تأسيس مجال للتقارب والانسجام بين المذاهب الإسلامية المختلفة، خاصة السني والشيعي.

وتابع أن ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تعتبر مناسبة وفرصة ثمینة لأن تكون ميعادًا وميقاتًا لأبناء الأمة الإسلامية للتقدم نحو إيجاد «أمة واحدة» والعمل على إيجاد الألفة والمودة بين الأمم والقوميات المختلفة والمتنوعة، مشيرا إلى أن بلاده تنادى بالوحدة الإسلامية منذ نجاح ثورتها وبتوجيه من الإمام الخميني مؤسس الثورة، حيث دعا إلى تحديد الفترة بين يوم مولد النبي لدى السنة ولدى الشيعة من 12 حتى 17 من ربيع الأول تحت مسمى (أسبوع الوحدة)، حتى يجتهد أبناء الأمة الإسلامية خلال تلك الفترة في إحياء تعاليم الرسول محمد.

وأكد «كنعاني»، أن الاختلاف في بعض الموضوعات والقضايا لا تمنع الأخوة الإسلامية أو تحد من السعي لتحقيقها. مشيرا إلى أن الإسلام يأمر أتباعه أن يتعاملوا بالعدل والقسط مع معتنقي الأديان والمذاهب الأخرى وأن يتشاركوا مع سائر الأديان السماوية،

وأضاف: «في الوقت الحاضر تستمر محاولات أعداء الأمة الإسلامية أكثر من أي وقت مضى لإثارة الفتنة والفُرقة بين المسلمين، وهو ما أكده أكد آية الله سيد على خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن كل من يشوه صورة الوحدة الإسلامية بهدف ترجيح مذهب على الآخر سواء كان شيعيًا أو سنيًا هو عدو للإسلام وعميل للأعداء سواء علم بذلك أم لم يعلم، كما أن كل شيعي يُهين مقدسات أهل السنة يخدم العدو حتى ولو لم يدرك ذلك».