شكرا لقرائتكم خبر عن حفل خيري للأطفال الأيتام وأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصة بمدينة العريش، حفلًا خيريًا للأطفال الأيتام والأكثر احتياجًا وذوي الإحتياجات الخاصة بأحد القري السياحية بالعريش تحت عنوان: «أنت غالي علينا».

وأكدت سعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الإجتماعي، أنه خلال الحفل تم تقديم ألعاب متنوعة ومسابقات ثقافية وأغان وألعاب ترفيهية، بجانب توزيع الجوائز والهدايا ولعب الأطفال والحلوى والمشروبات على الأطفال المشاركين في الحفل، وتكريم القائمين على تنظيمه والمشاركين.

أقيم الحفل بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت رعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، وبحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، سعدية محمود مدير عام التضامن الإجتماعي، سمير أبوعتلة، نائب مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، وعلي غيط، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الإجتماعي.