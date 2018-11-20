شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري بعد تكريمه بـ«القاهرة السينمائي»: الحمد لله عشت وخدت جائزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الفنان سمير صبري، عن سعادته الغامرة بحصوله على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، قائلًا: «الحمد لله إنى عشت وإدوني جايزة».

وأشار خلال كلمته عقب حصوله على الجائزة، إلى أنه كان يتخيل أن يحصل على الجائزة عقب وفاته ويتسلم عنه أحد المقربين له، مضيفًا:«كنت بقول اكيد هاخد جائزة ويقولوا يتسلم جائزة فقيد الفنان فلان ويسرا ورجاء الجداوي دموعهم نازلة».