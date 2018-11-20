شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: الدولة ترعى كل أبطال مصر في الألعاب المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن «محمد إبراهيم كيشو، لاعب المصارعة، الفائز بذهبية بطولة العالم بمنافسات 23 سنة برومانيا، رفع راية مصر عالية».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الدولة ترعى أبطال مصر بشكل كبير، وستزيد بصورة أكبر في الفترة المقبلة، ودائما نساعد الاتحادات الفردية، مثل اتحاد المصارعة».

وتابع أنه «أشكر الاتحاد وجهده مع اللاعبين، وفرحنا بالميدالية الذهبية لمحمد، واعتذر له لعدم استقباله في مطار القاهرة، لتواجدي خارج مصر، وبإذن الله ستكون كل الرعاية لمحمد للوصول إلى أولمبياد 2020»، داعيًا كيشو لزيارته في مكتبه، مساء الأربعاء.