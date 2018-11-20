شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو بكر: السيسي عبارة عن حلم للشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الإعلامي خالد أبوبكر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده بالأمس، قائلًا: «كل سنة وانت طيب ياريس، السيسي بالنسبة لي ليس رئيسًا للدولة، ولكنه عبارة عن حلم، هو اللي حمى الدولة من الخطر في 30 يونيو».

وتابع «أبويكر»، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن «السيسي» ليس رئيسًا للجمهور بالمعنى التقليدي، ولكنه عبارة عن حلم للشعب المصري، السيسي يقف ورائه شعب بالكامل، ولا يصلح أن يكون وراء حزب معين.