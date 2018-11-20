شكرا لقرائتكم خبر عن خيول وألعاب نارية ومسيرات احتفالا بالمولد النبوي في قنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل المئات من المواطنين بمختلف قرى ومراكز قنا بالمولد النبوي بطريقتهم الخاصة حيث شارك المئات من أهالي منطقة «الحميدات» في الاحتفال بالمولد عن طريق استخدام الخيول في الرماح ورقصها على نغمات المزمار البلدي إضافة إلى استعراض كل فارس لقوت فرسه عن طريق الرقص والجري.

وتداول عدد من المواطنين بعض مظاهر الاحتفال بالمولد بمركز نقادة، حيث ظهرت مسيرة حاشدة تضم المئات من المواطنين ظهر بعض الشباب والصقيع يحملون موقد أكسجين صغير ويشعرون النيران به يرقصون بها بالشارع، بالإضافة إلى حمل الشوم والعصا والنخيل والسيوف الحديدية إضافة إلى إطلاق ألعاب نارية في بعض الأماكن.

كما احتفل آخرون بمركز نجع حمادي عن طريق تنظيم مسيرات جماعية بالقرى، بالإضافة إلى استخدام الجمال المحمل علية «هودج» حيث يطوفون به بالشوارع بمنطقة شرق مدينة قنا.

احتفالات المولد النبوى بقنا

احتفالات المولد النبوى بقنا

احتفالات المولد النبوى بقنا