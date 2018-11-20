شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المصارعة: كيشو فاز بالميدالية الذهبية دون الذهاب لمعسرات خارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد عصام نوار، رئيس اتحاد المصارعة المصري، إنه «كان متوقعًا الحصول على عدة ميداليات من المنتخب الذي شارك في بطولة العالم للمصارعة برومانيا، وحصلنا على ميدالية ذهب لأول مرة منذ 2006».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «إمكانيات الاتحاد متواضعة، وكيشو، الذي حصل على الميدالية الذهب، لم يسافر إلى أي معسكرات خارجية، وأن أي دولة تريد الحصول على ذهب تصرف ملايين، ومحمد إبراهيم كيشو تعب قوي في التدريب لكي يقف على منصات التتويج ويرفع رأس مصر».

وأشار إلى أن «الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، يبذل كامل جهده لدعم الاتحادات الفردية، عن طريق إيجاد رعاة جدد للناشئين والشباب، من أجل إنشاء أبطال لمصر في المستقبل».