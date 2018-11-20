شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين بالقاهرة: مشاركة متميزة للجالية البحرينية بمصر في الانتخابات النيابية والبلدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى مصر أن سفارة المملكة تشهد منذ صباح الثلاثاء العرس الديمقراطي الانتخابات النيابية والبلدية.

وأشاد سعادته بمشاركة البحرينيين المقيمين بمصر في الاستحقاق الانتخابي للمجالس النيابية والبلدية.

وأكد أن مشاركة البحرينيين المتواجدين بالقاهرة بكثافة في هذا العرس الانتخابي منذ أن فتحت اللجنة أبوابها في صباح الثلاثاء ما هو إلا دليل على مدى وهي أبناء المملكة بأهمية المشاركة الفاعلة لتأييد المسيرة الديمقراطية التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى منذ توليه مسيرة الحكم.

وأضاف أن اللجنة بمقر السفارة شهدت إقبالا متميزا وما تزال تستقبل الناخبين حتى إغلاقها في الثامنة من مساء الثلاثاء.

وهنأ الشيخ راشد البحرينيين بهذا العرس الانتخابي الديمقراطي الذي يقدم صورة حضارية عن المملكة لدول العالم.

وقال إن جلالة العاهل المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، يؤكد دوما على أهمية الحرص على الاستمرار في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في مملكة البحرين، وأهمية المرحلة المقبلة في مسيرة العمل الوطني، والتي تشهد فيها مملكة البحرين استحقاقًا نيابيًا مقبلًا متمثلًا في انتخاب أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الخامس، حيث تخط مملكة البحرين بسواعد أبنائها من خلاله كتابة فصل جديد من مسيرة التطور الديمقراطي، وانطلاقة جديدة، أرسى قواعدها ميثاق العمل الوطني، ودشنها المشروع الإصلاحي، وتشكل 16 عامًا من العمل النيابي مكسبًا ورصيدًا مهمًا في تطوير الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية.

وتوجه الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة إلى جميع البحرينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية لوعيهم بأهمية المشاركة في العرس الانتخابي الذي يقدم صورة حضارية للعالم أجمع عن مسيرة الديمقراطية في المملكة وفقا للقرار رقم «94» لسنة 2018 بشأن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الانتخابات الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018.

وأشار إلى أن الاقتراع بدأ من الساعة الثامنة صباحًا وما زال مستمرا حتى الساعة الثامنة مساءً، بحسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

ووجه السفير إلى أن هناك العديد من الإجراءات المتبعة للاقتراع وفرز الأصوات تتضمن أهمية يتم التحقق من شخصية الناخب من خلال جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد والتحقق من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته، ويؤشر في جدول الناخبين يدويًا أو إلكترونيًا بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أي وسيلة أخرى تفيد الإدلاء بصوته يقرها رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأكد الشيخ راشد أن الانتخابات الماضية في عام 2014 شهدت مشاركة متميزة للبحرينيين الموجودين في القاهرة والذين توافدوا على السفارة للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى تصريحات معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة والذي أكد أن مراكز الاقتراع بالخارج شهدت خلال انتخابات 2014، زيادة تقدر ب 39.5% مقارنة بعام 2010، الأمر الذي يتوقع فيه زيادة عدد المقبلين على التصويت في الخارج خلال انتخابات 2018.

وقال السفير إن الإحصاءات الرسمية تؤكد ‎أن إجمالي عدد طلبات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية في جميع الدوائر الأربعين بمحافظات مملكة البحرين، بلغ 506 طلبًا، حيث تقدم لعضوية مجلس النواب 346 مترشحًا، وللمجالس البلدية 160 مترشحًا، شهدت ارتفاع عدد المترشحات في الانتخابات من 8 مترشحات في عام 2002 إلى 44 مترشحة في انتخابات 2018، كما تنافس المرأة نيابيا في 26 دائرة انتخابية مختلفة، وخاصة أن المرأة تشكل نصف الكتلة الانتخابية، مشيرًا إلى أن جلالة الملك المفدىيقدر للإقبال الكبير للمرأة البحرينية على ممارسة حقوقها السياسية، باعتبارها شريكا أساسيا في المجتمع.

الجدير ذكره، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أصدر أمرا ملكيا، رقم «36» لسنة 2018م بشأن تحديد موعد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي، على الآتي: «الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، مدعوون للحضور إلى مقار لجان الإقتراع والفرز، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة السبت الموافق 1 نوفمبر 2018، وتجري الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018.

وقد أعلنت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، عن تخصيص 28 مركزًا للاقتراع في الخارج، وأضيف مركز جديد في البعثة الدائمة بجنيف، وآخر في إندونيسيا، فيما ألغي مركزان للاقتراع في قطر وإيران.

ووفقًا لموقع انتخابات 2018، فإن المراكز توزعت بين 24 بعثة و4 قنصليات، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وكل من مصر وتونس والجزائر والعراق والمغرب، بالإضافة لمراكز أخرى في العديد من مناطق العالم.