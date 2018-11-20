شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة في افتتاح «القاهرة السينمائي»: القاهرة عاصمة السينما العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن «القاهرة هي هوليود الشرق وعاصمة السينما العربية»، متمنية أن «تكون هذه الدورة بمهرجان القاهرة السينمائي دورة اسثنائية، وشكرت كل من ترأس مهرجان القاهرة».

وأضافت« عبدالدايم»: «قيادة المهرجان هذا العام شابة متفتحة على العالم وأرحب بكل ضيوف العالم في قبلة الفن والشرق».

وتابعت: «نبدأ الدورة بكل الآمال والطموح والعمل على رفعة الفن ومشاركة رؤيتنا للعالم فالسينما تاخذنا لكل عوالم فالسينما تعطي حياة، وتأخذ منها، لذا أرجو أن يعطي المهرجان فرصة لتناول الخبرات».

واختتمت الوزيرة كلمتها بتوجيه الشكر لمحمد حفظي رئيس المهرجان وللقدير يوسف شريف رزق الله واحد أهم أعمدته وأشاركم أطيب الأمنيات للتقدم والازدهار، لأن السينما رسخت البطولة والتسامح.