شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ"طب الأزهر" يدرب أطباء نيجيريا على الجديد فى مجال تقويم العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور ابراهيم أبو عميرة، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية طب البنين جامعة الأزهر فرع أسيوط دعوة من الدكتور ميكل نيكولا رئيس جمعية جراحة العظام النيجيرية، والدكتور ميكل اوكنيلا رئيس مجموعة تقويم وتطويل العظام النيجيرية ، للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الدولى الأول الذى تنظمة جمعية جراحىة العظام النيجيرية.

وأعلن رئيس قسم جراحة العظام بطب الأزهر بأسيوط، أن مشاركته فى مؤتمر جمعية جراحة العظام بنيجيريا تأتى فى إطار عالمية رسالة الأزهر الشريف، من أجل تعميق الروابط والعلاقات بين جامعة الأزهر الشريف وكافة المؤسسة العلمية والبحثية بنيجيريا، وتأكيدا على قوة ومتانة الروابط العلمية بين كل من مصر ونيجيريا.

وأوضح أبو عميرة، أنه قام بتدريب وتأهيل الأطباء النيجيرين على الجديد والحديث فى مجال تقويم وتطويل العظام، وذلك بمقر المستشفى الجامعى فى لاجوس، مشيرا أن ورشة العمل لاقت إقبالا كبيرا من كافة أطباء نيجيريا .

حصل أبو عميرة على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم عين نائبا بقسم جراحة العظام، وحصل على الماجستير فى جراحة االعظام، وعين مدرسا مساعدا ثم سافر فى بعثة إلى جامعة ميلانو بايطاليا، وحصل على درجة الدكتوراة فى جراحة العظام عام 2011 ، عاد إلى مصر وعين مدرسا لجراحة العظام بكلية الطب بجامعة الأزهر.