أخبار مصر | وزيرة الهجرة تشارك في جلسة مخاطر الكوارث وتغير المناخ ضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تشارك في جلسة مخاطر الكوارث وتغير المناخ ضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في جلسة تعزيز الترابط بمخاطر الكوارث وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، ضمن النسخة الثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعنوان "الانطلاق نحو العمل" والمنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور كل من الدكتور هشام العسكري مدير برنامج الدراسات العليا في علوم الحاسوب والبيانات بجامعة تشابمان بولاية كاليفورنيا، الدكتور إسماعيل عبد الجليل خبير مجال التصحر، الدكتور وديد عريان منسق برنامج مبادرة مخاطر المناخ.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن امتنانها لحضور جلسة تعزيز الترابط بمخاطر الكوارث، ذلك الموضوع الهام الذي يحتاج إلى مزيد من التباحث والنقاشات بين المتخصصين والخبراء، مضيفة أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على الهجرة والتنوع وكذلك سلوكيات البشر، وهذا ما يجب الانتباه إليه خلال السنوات المقبلة من قبل الجهات المعنية بهذا الملف، حتى يكون هناك الاستعدادات المناسبة لأية مستجدات تطرأ على مجال الهجرة نتيجة للتغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن تعاون الوزارة مع الدكتور هشام العسكري انعكاس لسياسات الدولة المصرية التي تفتح الباب أمام أبناءها بالخارج ممن لديهم أية أفكار وأطروحات أو مشروعات تعود بالفائدة على هذا البلد، وتخدم أهداف التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر 2030، وكان من بين هذا التعاون إصدار أول أطلس شمسي لمصر عبر تاريخها.

هذا وقدم الدكتور هشام العسكري عرضًا لملف التغيرات المناخية العالمية، مؤكدًا على أن ملف التغيرات المناخية يحتل المرتبة الثانية في المخاطر التي تواجه العالم بعد أسلحة الدمار الشامل طبقًا لتقارير دولية ، مضيفا أن كل المخاطر التي تتعلق بالأمن الغذائي ونقص أو زيادة المياه والأمراض المستوطنة والجفاف جميعها تحدث بسبب التغيرات المناخية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لافتًا إلى أنه طالب الحكومة المصرية بأن يتصدر هذا الملف خطتها.