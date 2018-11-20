أخبار مصر | وزارة الصحة تنتهي من تقييم المستشفيات النموذجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الصحة تنتهي من تقييم المستشفيات النموذجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور هشام الشرقاوي، مدير مشروع المستشفيات النموذجية بوزارة الصحة والسكان إن الوزارة تسلمت الأسبوع الماضي، تقاريرا بشأن تقييم حالات الـ 30 مستشفى التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ المشروع.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن تلك التقارير تتعلق بالتجهيزات الهندسية وحالة المباني والبنية التحتية، وسيتم إرسالها إلى استشاري التنفيذ، سواء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو شركة وادي النيل، وذلك لتحديد التكلفة المالية، ثم البدء فورا في خطوات التجهيز وفقا للمواصفات المتفق عليها.

وأكد أن تقييم تلك المستشفيات التي وقع عليها الاختيار، تم من قبل لجنة تضم وزارة الصحة والسكان، والكلية الفنية العسكرية، والقوات المسلحة.