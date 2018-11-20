أخبار مصر | "صدقة جارية".. زوجان حُرما من الإنجاب فتبرعا بـ7 ملايين جنيه لبناء مدرستين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صدقة جارية".. زوجان حُرما من الإنجاب فتبرعا بـ7 ملايين جنيه لبناء مدرستين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة الكثافة الطلابية يتم العمل عليها حتى الآن، وأكدت المصادر لبوابة "الخليج 365" أن الجمعيات الأهلية تساند التربية والتعليم فى ذلك الأمر بالإضافة إلى بعض التبرعات التي تأتي من أجل مواجهة الكثافة، مؤكدة المصادر أن هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري عبد الله تعمل على قدم وساق من أجل حل هذه الأزمة وتوفير حلول لها خارج الصندوق.

وكشفت المصادر أن هيئة الأبنية التعليمية حصلت على تبرع من أحد المهندسين بمبلغ 7 ملايين جنيه؛ لبناء مدرسة بـ 3 ونصف مليون جنيه في منطقة الهجانة لتكون المدرسة على اسمه، وتبرعت زوجته بمدرسة تكلفت أيضًا 3 ونصف مليون جنيه في منطقة الطوب الرملى، وأكدت المصادر أن سبب تبرعهم أنهم ليس لديهم أبناء ويريدون خدمة المجتمع من خلال توفير مدارس لتعليم الأطفال الصغار.