شكرا لقرائتكم خبر عن «فرص التمويل الأخضر بالقطاع المالي المصري» بمؤتمر التنوع البيولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مشروع التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ندوة تحت عنوان “فرص التمويل الأخضر بالقطاع المالي المصري” بحضور ممثلي الوفود المشاركة بالمؤتمر.

أعلنت المهندسة ميسون نبيل مدير المشروع في الندوة عن قيام وزارة البيئة بإنشاء آلية خاصة تمكن الأفراد من التقدم إليها بشكل مباشر والحصول على دعم مالي لتوفيق أوضاعهم البيئية

استعرضت الندوة الخبرات المشتركة والشراكات بين وزارة البيئة لنشر ثقافة الاستثمار في مجال تحسين وحماية البيئة وخاصة بالنسبة للشركات الملوثة للبيئة والتي تهتم بالدرجة الأولى على قيام قطاع البنوك بتوفير الدعم المالي للشركات الراغبة في توفيق أوضاعها البيئية وذلك من خلال تقديم حزم تمويل ميسرة سواء بدءً من اشتراطات التقدم وحتى مدد السداد

جدير بالذكر أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي نجح في إرساء مفهوم الاستثمار في مجال حماية وتحسين البيئة وذلك في فترة زمنية كان من الصعب فيها تقدم أي شركة للحصول على قرض مالي لتطوير وضعها البيئي بما يتوافق مع متطلبات القانون وبصورة تحافظ على البيئة من خلال منح الشركات قروض مالية بشروط ميسرة مع إعطاء منحة من نسبة القرض قد تصل إلى 30 % وذلك تشجيعًا للشركات للاتجاه نحو الاستثمار في تحسين البيئة.

وساهمت هذه الآلية في خفض أحجام التلوث وخاصة في المناطق الأكثر تلوثًا، كما ساهمت في خلق العديد من فرص العمل الجديدة علاوة على استدامة الفرص القديمة والتي كانت مهددة بسبب احتمالية غلق المنشأة.