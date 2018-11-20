شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس جلسة «التكنولوجيا والاتصالات والقنوات الفضائية» بسيمنار المجمع المقدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الثلاثاء الجلسة السادسة من جلسات سيمينار المجمع المقدس والذي يضم 97 أسقفا من أباء المجمع المقدس ويقام بمركز «لوجوس» بوادى النطرون، وحملت عنوان «التكنولوجيا والاتصالات والقنوات الفضائية».

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في تصريح- إن الجلسة شهدت مناقشة مجموعة من الموضوعات من بينها، الكنيسة والتكنولوجيا، والتكنولوجيا واستخدامها في الخدمة، والكنيسة والقنوات الفضائية، والكنيسة وبرامج الكومبيوتر، وأفكار متطورة لتطوير أداء التكنولوجيا في الخدمة.

ومن المقرر أن يستمر السيمنار السادس هذا العام حتى غد الأربعاء ويتناول خمسة محاور هي الإيمان الأرثوذكسي وتحديات القرن ال٢١، والهوية القبطية، وخدمة الشباب، والعلاقات المسكونية، والتكنولوجيا والاتصالات، ويشارك فيه ٩٧ من الآباء المطارنة والأساقفة إلى جانب وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد تمم الأحد بمشاركة أعضاء المجمع، طقوس تدشين الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في ذكرى اليوبيل الذهبي لافتتاحها.