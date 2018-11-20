شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاله سما المصري بالزي الفرعوني في مهرجان القاهرة في الدورة الـ٤٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ مهرجان القاهرة السينمائي حفل دورته الأربعين برئاسة المنتج محمد حفظي في المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية والذي يقيمة وزارة الثقافة المصرية. وحضر الحفل الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة والمنتج محمد حفظي وخالد عبدالجليل وعزت ابو عوف والمنتج محمد العدل وأحمد الفيشاوي والمخرج محمد حماد وفيفي عبدة وصبا مبارك ونبيل عيسي، وجميلة عوض وتارا عماد ودرة وخالد يوسف وانتشال التميمي ومنال سلامة وعادل أديب ومصطفى فهمي وهاني رمزي وصبري فواز وأمينة خليل وياسمين رئيس. كما حضر من الفنانين سلوي محمد علي وعمرو سعد وهاني عادل والمخرج احمد مدحت وغادة عادل وطارق العريان وتامر كروان واحمد مالك والمنتج هشام سليمان والمخرج شريف مندور وحسين فهمي وكريم قاسم ورشا مهدي. ويتم تكريم الفنان حسن حسني والموسيقار هشام نزية والبريطاني بيتر جريناواي، وسيتم عقب حفلة الافتتاح عرض الفيلم الأمريكي «الكتاب الأحضر». وحضرت الفنانة سما المصري حفل افتتاح مهرجان القاهرة في دورته ال٤٠ والتي يتراسها المنتج محمد حفظي والتي يقام حفله في المسرح الكبير بدار الاوبرا. وظهرت سما المصري باطلاله بزي فرعوني داخل المسرح المقام عليه احتفاليه الافتتاح. حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ40 حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40

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