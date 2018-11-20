شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى:حركة مترو الأوبرا مستمرة ولا صحة لإغلاقها من الـ5 حتى الـ8 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر أمنى، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن غلق محطة مترو أنفاق الأوبرا، اليوم الثلاثاء، من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء. وأوضح المصدر الأمنى، أنه ما تم نشره بشأن غلق محطة مترو الأوبرا، يوم الخميس، عار تماما من الصحة.

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