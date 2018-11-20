شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تستضيف ناير ناجي.. وعميد آداب: ندعم بناء الإنسان بالفن الراقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة البريطانية في مصر حفلًا فنيًا وثقافيًا للمايسترو ناير ناجي، مؤسس ومدير كورال القاهرة الاحتفالي، بحضور محمد فريد خميس رئيس مجلس الأمناء والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة وعمداء وأساتذة الكليات وجمع كبير من الطلبة الذين تفاعلوا مع الفولكلور المصري.

وعرض ناير ناجي وكورال القاهرة الاحتفالي تحفته المجيدة «أغاني بالعربي» وهي عبارة عن مجموعة من الأغاني الفولكلورية لأشهر الملحنين في مصر منهم سيد درويش وجمال عبدالرحيم وغيرهم.

وكرمت الجامعة البريطانية المايسترو ناير ناجي، عن مجمل أعماله الموسيقية، حيث منحه الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية والدكتورة شادية فهيم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية درع الشرف خلال الحفل الذي شارك في تنظيمه اتحاد طلاب الجامعة البريطانية.

وقالت الدكتورة شادية فهيم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة البريطانية في مصر: «تستهدف كلية الآداب من خلال الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها بشكل دوري دعم الفن الراقي والهادف وتحسين الذوق الفني بالنسبة للطلبة وهو ما ينعكس عليهم بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام، ليساهم في التنمية فيما هو قادم من خلال بناء الإنسان والاستثمار فيه وتعظيم قدراته».