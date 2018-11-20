شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إحباط تهريب نصف مليون قرص مخدر داخل أسطوانات خشبية بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الدقهلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية لاعتزامهم تهريب كمية من الأقراص المخدرة بلغت نحو 500 ألف قرص مخدر إلى خارج البلاد، عن طريق إخفائها داخل أسطوانات خشبية.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة جميع صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.