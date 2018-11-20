شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة ضبط تاجر مخدرات بالقاهرة بحوزته 5 كيلو "بودرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن القاهرة ، في ضبط أحد العناصرالإجرامية بالقاهرة وبحوزته قرابة 5 كيلو جرام من مخدر الهيروين ، جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار بها والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .

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