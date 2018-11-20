مصر | بعد تبادل الأعيرة النارية.. أمن الجيزة يضبط تشكيلا عصابيا بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تبادل الأعيرة النارية.. أمن الجيزة يضبط تشكيلا عصابيا بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابي لسرقة متعلقات قائدي السيارات بالإكراه، بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات وأفراد التشكيل، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، مفاده أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ، والمعينة لتأمين طريق "القاهرةالفيوم" بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر باستيقاف سيارة ملاكي مطموسة اللوحات، قيادة شخص وبرفقته آخر، بادر الأخير بإطلاق أعيرة من فرد خرطوش تجاه القوات، فقامت القوات بمبادلتهما إطلاق الأعيرة حتي تمكنت من السيطرة على الموقف وضبطهما، وهما قائد السيارة "إيهاب. إ. ع" 34 سنة، حاصل على دبلوم، ومقيم بالحي السادس بدائرة القسم، محكوم عليه بالحبس لمدة 8 شهور في ثلاثة قضايا تبديد، وسبق اتهامه في قضيتي مخدرات، آداب، "يوسف. أ. ق"، 25 سنة، عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، محكوم عليه بالحبس لمدة شهر في قضية تبديد، وسبق اتهامه في قضيتي سلاح بدون ترخيص، سرقة وسائل نقل، وبحوزته السلاح الناري المستخدم.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جهاز لاب توب، هاتف محمول، إطار سيارة ملاكي، مفتاح سيارة، مبلغ بسرقتهم بقسم شرطة ثالث أكتوبر، 39 طلقة خرطوش مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة متعلقات قائدي السيارت بالإكراه، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وحيازتهما السلاح الناري والذخائر للدفاع عن نشاطهما الإجرامي وإطلاقهما أعيرة نارية تجاه القوات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.