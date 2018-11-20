أخبار مصر | الفائزون بانتخابات نائب رئيس حزب الوفد (الأسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفائزون بانتخابات نائب رئيس حزب الوفد (الأسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز كل من النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان والدكتور ياسر الهضيبي المُتحدث الإعلامي لحزب الوفد والمهندس حسين منصور وطارق سباق بمنصب نائب رئيس حزب الوفد، جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب الذي عقد اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسي بالدقي.

وفاز فيصل الجمال بمنصب أمين الصندوق لحزب الوفد.

يذكر أن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم، قرر تعيين ٦ أعضاء من إجمالي 10، يحق له تعيينهم طبقًا للائحة الداخلية للحزب بالمكتب التنفيذي، والمعينون هم: الدكتور مصطفى الفقي، والنائب محمد مصطفى سليم، والدكتور خالد محمد عبد المنعم قنديل، والدكتورة يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة، وأحمد محمد رائف، وتامر يونس الشوربجي.

كما فاز جمال شحاتة، بمنصب أمين صندوق مساعد لحزب الوفد.

وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، فوز فؤاد بدراوي، بمنصب السكرتير العام لحزب الوفد بالتزكية.

وكانت انتخابات الهيئة العليا للحزب، أجريت يوم 9 نوفمبر الماضي، وأسفرت عن انتخاب 50 عضوًا للهيئة العليا للحزب، و5 لسكرتارية الهيئة الوفدية.