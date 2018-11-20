أخبار مصر | افتتاح أول مستشفى تخصصي بالجهود الذاتية بقرية وردان في الجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح أول مستشفى تخصصي بالجهود الذاتية بقرية وردان في الجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت الجمعية الشرعية بوردان مستشفى الفاروق الطبي التخصصي بقرية وردان، و الذي أقيم بالجهود الذاتية ليصبح أول مستشفى من نوعه فى قرى شمال الجيزة التى عانت لفترات طويلة من عدم وجود مستشفى تخصصي يخدم المرضى وإجراء العمليات وإسعاف المصابين فى الحوادث وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي .

ويضم المستشفى التخصصى عيادات خارجية مجهزة على أعلى مستوى و فى كافة التخصصات الطبية مثل الأنف والأذن والحنجرة وعيادة الأسنان بها كافة الإمكانيات وعيادة الباطنة وعيادة المخ والأعصاب وعيادة العظام وعيادة الرمد والعيادة الخارجية للنساء والولادة وعيادة العلاج الطبيعي بكافة أجهزة العلاج الطبيعي وعيادة الجراحة العامة و جراحة المسالك البولية بجانب الأشعة العادية والسونار و أحدث الأجهزة الأخرى بكافة العيادات.

ولأول مرة بوردان والقرى المجاورة بشمال الجيزة تم عمل غرفة عمليات بالمستشفى التخصصي على أعلى مستوى بها كافة الإمكانيات؛ لإجراء العمليات الجراحية وعمليات الولادة القيصريه والولادة الطبيعية.

ويضم المستشفى أيضا وحدة للغسيل الكلوى والتى أقيمت منذ أكثر من عشر سنوات ووقتها كانت أول وحدة كلى بمركز منشأة القناطر و التي أقيمت أيضا بالجهود الذاتية، كما تضم المستشفى معمل متطور به أحدث أجهزة التحاليل الطبية والأشعة والايكو .

وقال الشيخ سمير عبد الحليم يسن رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بوردان أنه جارٍ الآن الإعداد على قدم وساق لإنشاء وحدة للأطفال المبتسرين لحاجة المنطقة الماسة إليها ووحدة عناية مركزة، و نحن نعمل ليكون مستشفى الفاروق متكامل وعلى أعلى مستوى لهدف واحد هو خدمة المرضى وتقديم الرعاية الصحية للقرى المحرومة من الخدمات الصحية وليس لهدف الاستثمار والربح.

وقال أنه أقيمت اليوم أول عملية جراحية ونسعى لتواجد الأطباء ٢٤ ساعة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، وأضاف أن هذا الصرح العملاق يحتاج إلى تبرعات أخرى سواء مادية أو عينية من أهل الخير لاستكمال ما بدأه أهل الخير من قبل لإقامة مركز الغسيل الكلوي والمركز الطبي الذى أنشئ قبل أكثر من ١٥ عاما و الذي تحول الآن بفضل الله أولاً ثم دعم أهل الخير إلى هذا الصرح العملاق ذو القيمة الكبرى لخدمة أهالي المنطقة بكاملها .

و من جانبه قال المهندس حسنى بدوى عضو مجلس الشورى السابق نحن مستعدون لخدمة أهالي بلدنا وهذا المستشفى طفرة كبيرة لأن المستشفى ستعمل ٢٤ ساعة لخدمة الناس ووجه الشكر لمجلس إدارة الجمعية الشرعية بوردان على إتمام هذا العمل فى وقت قياسي.

محمود حمدان مدير إدارة الشئون الاجتماعية بإدارة منشأة القناطر التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية قال إنني سعيد جدا بهذا العمل ونفخر بالجمعية الشرعية وأنشطتها وعملها فهى نموذج للعطاء والخير.

وقال هريدى الهريدى عضو مجلس الجمعية الشرعية بوردان اننا نقدم خدمات أخرى مهمة منها رعاية الأيتام وتقديم الإعانات الشهرية، وإعانة الفقراء بإجمالي نصف مليون جنيه سنويا بالإضافة إلى مشروع التموين ب ٣٠ ألف جنيه توزع علي بيوتهم ليلا لمراعاة مشاعر الناس ومحطات تنقية ٢٠ محطة لتنقية المياه وكل هذا بتبرعات أهل الخير التى تعتبر أساس هذا المشروع.

ووجه هريدي الشكر لدفعة طب سنة ١٩٨٦ قصر العيني الذين ساعدوا وحدة الكلى فى البدء منذ أكثر من عشر سنوات، وقال خالد أحمد عبيدو المشرف علي وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى أن الوحدة تخدم أكثر من ٦٠ حالة غسيل كلوى من قرى وردان وكفر ابو الحديد و ابوغالب واتريس والحاجر والقطا والخطاطبة بتكلفة ٣ مليون جنية سنويا، وتم تطويرها لتصبح على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الوحدة بها احدث مستلزمات الغسيل وبها طاقم أطباء علي مدار الساعة وطاقم تمريض مميز لخدمة ورعاية المرضى.