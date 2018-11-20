شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا تحتفل بمرور 75 عاما على إعلان القاهرة باستقلالها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة اليوم، بمرور 75 عاما علي «إعلان القاهرة»، الذي تم فيه الإعلان عن استقلال «سيول»، وأشاد السفير يون يو تشول، سفير كوريا بالقاهرة بالعلاقات الثنائية مع مصر التي تستمر في التقدم والازدهار.

وأضاف خلال المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الكورية بجامعة عين شمس، في حضور الدكتورة منى فؤاد، عميد كلية الألسن، إن هذا المؤتمر يأتي في إطار korea week الذي تحتفل فيه السفارة بإعلان القاهرة الذي أصبحت بموجبه كوريا حرة ومستقلة بعد الحرب العالمية الثانية.

من جانبه أشار الدكتور علاء فهمي، رئيس جمعية الصداقة الكورية المصرية، إلى دور الجمعية في دعم المبادرات التي تهدف للتعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة الثقافية والتكنولوجية.

ويتناول المؤتمر الدراسات والثقافة الكورية منها؛ بداية عصر السلام للكوريتين «شمس مون المشرقة»، المقارنة بين الأمثال الشعبية الكورية والعربية وتأثير الكي بوب على الدراسات الكورية وغيرها.