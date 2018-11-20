شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تلتقي وفد الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لبحث سبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجين سمارت، مديرة البرامج العالمية بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهاني الشاعر، رئيس المكتب الإقليمي لغرب آسيا بالاتحاد، وجون ايف المدير المشارك، لتوحيد الرؤى وبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، بحضور الدكتور خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

وبحسب بيان، الثلاثاء، استعرض الاجتماع ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي يعدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.

ودعت فؤاد خلال الاجتماع إلى طرح الاستراتيجية للمناقشة داخل قطاع حماية الطبيعة للمساهمة في بناء قدرات العاملين وخاصة الشباب على أن يعقب ذلك طرحها للنقاش بمشاركة جميع الجهات المعنية للوصول إلى صياغة أشمل تضمن التكامل في تنفيذ الاستراتيجية وعدم تكرارية الأنشطة والجهود مع الجهات المختلفة المعنية بالاستراتيجية.

من جانبه أكد الدكتور هاني الشاعر، رئيس المكتب التنفيذي، أهمية التعاون مع مصر وخاصة مع قياداتها والعالم في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي وحمايته برئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي لمدة عامين مؤكدا على استعداد الاتحاد لدعم مصر في تنفيذ جميع متطلبات استراتيجية التنوع البيولوجي.

مشيرًا إلى استعداد الاتحاد إلى إجراء جميع المناقشات مع جميع الشركاء من جامعات ومجتمع مدني وجهات بحثية... للخروج بالاستراتيجية بأفضل صورة.

واتفق الحضور على تنظيم ورشة عمل تضم جميع الشركاء والجهات المعنية خلال يناير المقبل لمناقشة الموضوعات.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة قام بدعم مصر في العديد من المجالات ومنها ترشيح إعلان محمية رأس محمد وموقع وادي الحيتان على القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية بالاتحاد بالإضافة إلى دعم إجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع بشكل فعال.