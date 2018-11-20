شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن عن صدور ٦ قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور ٦ قرارات جمهورية بتعيين كل من الدكاترة: أشرف محمد عبدالباسط بكر رئيسا لجامعة المنصورة، وسحر محمد محمد الشيخ عمر عميدا لكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، وعادل زين الدين محمد موسى، عميدا لكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان.

إلى جانب تعيين الدكاترة كرم ملاك كامل شاروبيم، عميدا لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وناصر محمد محمود عامر عميدا لكلية التربية بالوادى الجديد جامعة أسيوط، وعبدالحميد أبوالعدب درويش عميدا لكلية العلوم جامعة أسيوط.