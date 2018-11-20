شكرا لقرائتكم خبر عن عضو عليا «الوفد» المعين: أسعى لزيادة معدلات الاستثمار في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس تامر يونس الشوربجي، رئيس مجلس إدارة جمعيه شباب المستثمرين، عن فخره واعتزازه بقرار المستشار بهاء الدين أبوشقه رئيس حزب الوفد بتعيينه عضوا في الهيئة العليا لحزب الوفد وهو القرار الذي صادق عليه اجتماع الهيئة العليا المنعقد حاليا.

وأضاف المهندس تامر الشوربجي، في تصريحات له، أنه «من خلال حزب الوفد العريق سوف يكرس جهده من أجل زيادة معدلات الاستثمار في مصر عامة وسيناء خاصة وسوف يبذل أقصى جهده من أجل رفعة وتقدم مصرنا الغالية خاصة أن حزب الوفد هو حزب الوطنية المصرية الذي يسعى لخدمة الوطن والمواطن على مدى قرن من الزمان».