شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالب غرقا في نهر النيل بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي طالب مصرعه غرقا في نهر النيل، الثلاثاء، أمام مدينة المنيا.
وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع محمود ع. ش. ١٣ سنة طالب بالإعدادي ومقيم بمدينة المنيا غرقا في النيل بالمنيا. وجرى انتشال جثه الطالب ونقلها لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.
وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني اسحق شحاتة حدوث الوفاة الثلاثاء، بسبب إسفكسيا الغرق وفشل حاد في التنفس ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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