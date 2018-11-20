شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 12 بتصادم سيارتين في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون مساء الثلاثاء، في تصادم ببن سيارتين بطريق الأربعين أمام مركز نجع حمادي. وتلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق إشارة بوقوع تصادم أمام مركز نجع حمادي فتم الدفع ب 6 سيارات إسعاف وتبين مصرع المدعو ربيع محمد أحمد ٤٥ سنة وإصابة كلا من بسمة على محمد ٦ سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج وشقيقتها ابتسام 8 سنوات ووعد محمد ربيع ٣ سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج وهاجر ربيع محمد عامين بسحجات وكدمات وسما محمد أحمد ٣ أشهر نزيف من الأنف وعلى محمد أحمد٤٦ كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد يوسف صديق ٣٠ سنة اشتباه نزيف بالمخ وعفاف محمد أحمد ٥٥ سنة اشتباه كسر بالساعد الأيسر وهالة خلف محمود اشتباه ما بعد الارتجاج ومروة عبدالمقصود محمد ٣٥ سنة اشتباه كسر بالحوض ومنتصر أحمد سليمان 45 سنة. وتم نقلهم لمستشفى نجع حمادي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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