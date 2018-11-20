شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر أسماء المعينين بالهيئة العليا لحزب الوفد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على قائمة بالأسماء التي اختارها رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة، للتعيين في الهيئة العليا للحزب والتي من المفترض أن تكون 10 أسماء حيث تم اختيار 6 فقط وإرجاء الـ4 الآخرين لوقت لاحق، ومن المقرر أن تعلن الأسماء في اجتماع الهيئة العليا للحزب الذي بدأ قبل قليل، وتشمل الأسماء كلا من الدكتور مصطفى الفقي، الدكتور خالد محمد قنديل، الدكتورة يسرا أحمد فؤاد أباظة، أحمد رائف وتامر يونس الشوربجي.

ومن المقرر أن يعرض خلال الاجتماع أيضا أسماء أعضاء المكتب التنفيذي الجدد للحزب عقب سلسلة اجتماعات لاختيارهم من أعضاء الهيئة العليا الجدد، وتم اختيار فؤاد بدراوي، سكرتيرا عاما للحزب وخمس نواب للرئيس هم المستشار ياسر الهضيبي النائب الأول والمتحدث الرسمي للحزب، وطارق سباق، سليمان وهدان، حسين منصور أعضاء الهيئة العليا الفائزون في الانتخابات الأخيرة، وخالد قنديل، العضو المعين الجديد بالهيئة العليا ورئيس اللجنة الاقتصادية الجديد بالحزب.

وفى السكرتارية المساعدة تم اختيار كلا من طارق تهامي، عصام صبحي، هاني أباظة، أنور بهادر، كاظم فاضل، عباس حزين، وعلى منصب أمين الصندوق تم التوافق على نبيل عبدالمجيد.