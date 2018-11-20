شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المسؤولين عن مستشفى خاص بدسوق لـ«النيابة» بعد وفاة مريضة بجرعة «بنج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ المسؤولين عن مستشفى خاص بدسوق إلى النيابة العامة، وذلك بعد وفاة المواطنة ه.ا.ا.32 سنة، نتيجة إعطائها جرعة تخدير زائدة «البنج» أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، وذلك بحسب البيانات الأولية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه «فور ورود معلومات تفيد بوجود حالة الوفاة بالمستشفى الخاص ووجود شبهة إهمال طبي، كلف وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة دسوق، بتشكيل لجنة فنية من المختصين من إدارة العلاج الحر، لمعاينة المستشفى على الطبيعة ومتابعة الإجراءات ومراجعة جاهزية المستشفى لاستقبال مثل تلك الحالات والتحقيق في الواقعة وملابسات حالة الوفاة، وطبيعة الإجراءات الاحترازية التي يتم إتخاذها قبل إجراء العملية الجراحية وعمل تقرير كامل عن الحالة والمستشفى ومدى استيفاء الشروط والالتزامات الطبية».

وأكد على غلق وتشميع غرفة العمليات بالمستشفى الخاص بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة واللجنة الفنية المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، بالإضافة إلى تحويل الأطباء المسئولين عن حالة الوفاة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، مع استمرار عمل باقى أقسام المستشفى لكونها مستشفى مرخص من وزارة الصحة.