شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» يوقع 3 عقود استثمار جديدة بمنطقة شرق بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، اليوم الثلاثاء، 3 عقود استثمار جديدة مع مستثمري المنطقة الشمالية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال« مميش»، في بيان اليوم، إن الاستثمارات الجديدة من شأنها توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد وضخ استثمارات جديدة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد الجديدة.

وأضاف «مميش» أن الهيئة الاقتصادية تعمل على دعم المستثمر الجاد وتسهيل كافة الإجراءات له وكذلك حل الأمور العالقة معه، مؤكدا أن الهيئة تعمل مع المستثمرين المحليين والأجانب للتوسع في استثماراتهم القائمة بالمنطقة بالتوازي مع إجراء التسويات معهم.

وقام الفريق مميش بتوقيع العقد الأول بالأحرف الأولى مع شركة «تي سي أي سنمار» لاستغلال مساحة أرض نحو ٤٠٠ ألف متر مربع، لمدة 3 سنوات حق انتفاع لتشغيل المصانع الخاصة بالشركة والتي تقدر استثماراتها بـ1.8 مليار دولار لهذه المصانع، حيث تعمل الشركة في نشاط استخراج وإنتاج وتشوين الملح مما يدعم احتياجات ومتطلبات السوق المحلي.

وجاء توقيع العقد الثاني مع شركة «لايف بتروكيم» في إطار إنشاء محطة تداول للصب السائل بميناء غرب بورسعيد باستثمارات ١٦٠ مليون جنيه وأولوية تشغيل وتراكي رصيف بالميناء بطول ١٥٠ مترا لتداول المواد الكيميائية بطاقة تخزينية للمحطة الواحدة نحو ٣٥ ألف طن لتصل إلى ٣٠٠ ألف طن سنويا.

أما العقد الثالث، بين الهيئة الاقتصادية وشركة «سيسكو ترانس» لإنشاء محطة متعددة الأغراض بشرق بورسعيد على رصيف بطول ٩٠٠ متر وساحة تداول ٣٨٠ ألف متر بنظام الـ«BOT» حيث يتم استخدام الرصيف لجميع أنواع البضائع والصب الجاف ومن المتوقع أن يتم التشغيل الجزئي للمشروع منتصف ٢٠١٩، وتصل الاستثمارات المستهدفة من المحطة إلى ما يقرب من 1.5مليار جنيه وخلق ٣٠٠ فرصة عمل مباشرة و٢٠٠٠ فرصة غير مباشرة.