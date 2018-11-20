شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاقصر يطمئن على 38 مصابًا سودانيًا في حادث انقلاب أتوبيس قادم من الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على المصابين في حادث انقلاب أتوبيس يقل مجموعة من السودانين على طريق الأقصر أسوان بالقرب من قرية المحاميد.

وتابع المحافظ مع مدير مستشفى الأقصر الدولي الدكتور طارق السيد إجراءات علاج المصابين في الحادث، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لكافة المصابين والاطمئنان على سلامتهم.

وكان وقع حادث انقلاب أتوبيس وعلى متنه مجموعة كبيرة من السوادنيين على الطريق الصحراوى، عند قرية المحاميد بمركز مدينة إسنا، حيث توجه المحافظ إلى المستشفى الدولي لزيارة المصابين في الحادث والاطمئنان على سلامتهم، موجها باتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة لرعايتهم وعلاجهم.