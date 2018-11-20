شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يرد على شخص دعاه إلى «دخول الإسلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» دعاه إلى الدخول في الإسلام، قائلا: «الله واحد للكل ولو شاء ربك لوحد الأديان».

جاء ذلك ردًا على أحد متابعي «ساويرس»، في «تويتر» قال له: «يا ساويرس أدعوك للدخول في الإسلام، تكون بكذا كسبت الدنيا وكسبت الآخرة، وكسبت المسيح ومحمدا عليهما الصلاة».

من جانبه، أعاد «ساويرس» التغريدة، وعلق عليها قائلا: «أنا سعيد بدينى كما أنت سعيد بدينك ... في النهاية محدش اختار دينه والله واحد للكل ولو شاء ربك لوحد الأديان!».