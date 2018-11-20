شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بـ«النواب»: القطاع العقاري يحتاج تدخلا قبل الانهيار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم طارق متولي عضو مجلس النواب طلب إحاطة موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة إيجاد الحلول الفعالة والمنطقية لحل أزمة القطاع العقاري بمصر قبل تعرضه للانهيار لحماية الاقتصاد المصري.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن الأزمة تعقدت خلال الفترة الماضية نتيجة الزيادة الضخمة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية وتباطؤ البيع في السوق الثانوي، وتقتصر عمليات البيع على السوق الأولية، بالإضافة إلى عدم استعلام الشركة أو المطور العقاري على قدرة المشتري على السداد، مع ارتفاع أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية في السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين على السداد، مما يؤدي إلى انكماش حاد وصولاً لمرحلة السقوط أو الانهيار، وهوما يؤثر سلبا على القطاع والاقتصاد ككل وتجلي ذلك واضحا في محاولات المطورون العقاريون تسهيل إجراءات البيع بشكل مبالغ فيه، وهناك حرص واضح من البنوك نحو التعامل مع إقراض القطاع العقاري، واتجهت الشركات لتقليل حجم ومساحات الوحدات السكنية لتسهيل عمليات البيع.

وطالب النائب من الحكومة بإنقاذ القطاع العقاري من خلال بناء وحدات أقل مساحة لتشجيع السوق، وتنظيم وتفعيل قانون التطوير العقاري وحل مشكلة السجل العيني وانشاء صندوق لدعم فائدة التمويل العقارى من خلال مساهمات شركات التطوير العقارى، لأن التمويل العقارى آلية جيدة لتنشيط السوق العقارى ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقف عائقا أمام توسعها.