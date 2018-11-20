شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لدعوة السيسي.. «الأوقاف» تبدأ نشر كتاب «الفهم المقاصدى للسنة النبوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، نشر كتاب الفهم المقاصدى للسنة النبوية الذي تم إهداؤه للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفال الوزارة بذكرى المولد النبوي الشريف، على نطاق واسع.

وأوضحت وزارة الأوقاف إن نشر كتاب «الفهم المقاصدى للسنة النبوية» يأتى استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطى المستنير.