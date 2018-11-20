شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وجوه جديدة على الساحة السياسية في «العليا لحزب الوفد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضم التشكيل الجديد للهيئة العليا لحزب الوفد المصري ثلاثة وجوه جديدة على الساحة السياسية في مصر، وهم الدكتور خالد محمد عبدالمنعم قنديل، وأحمد محمد محمد رائف، وتامر الشوربجي.

وأصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب قرار التشكيل الجديد للهيئة الذي ضم أيضا الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور محمد مصطفى سليم.

وبحسب القرار الذي حمل رقم ٤٩٨ لعام ٢٠١٨، يضم تشكيل الهيئة أيضا كلا من الدكتورة يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة .

والوجوه الثلاثة الجديدة رجال أعمل حيث يشغل خالد قنديل رئاسة مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية بالشرق الأوسط، وقد انضم في وقت سابق من العام الجاري لحزب الوفد، فيما انضم مؤخرا للحزب أيضا كلا من أحمد رائف وتامر الشوربجي.

كان «أبوشقة»، قد أكد أن انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، والتي أجريت في 9 نوفمبر الجاري، كانت بمنتهي الشفافية والنزاهة والحياد الكامل، منذ بدء الاقتراع وحتى الفرز وصولا إلى حصر وتجميع الأصوات وإعلان النتيجة أمام جميع المرشحين أو مندوبيهم في إقبال غير مسبوق من الهيئة الوفدية تحت بصر ونظر جميع وسائل الإعلام المصرية والعربية، وتحت إشراف كامل للمجلس القومي لحقوق الانسان.

كان «أبوشقة»، قد أكد أن انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، والتي أجريت في 9 نوفمبر الجاري، كانت بمنتهى الشفافية والنزاهة والحياد الكامل، منذ بدء الاقتراع وحتى الفرز وصولا إلى حصر وتجميع الأصوات وإعلان النتيجة أمام جميع المرشحين أو مندوبيهم في إقبال غير مسبوق من الهيئة الوفدية تحت بصر ونظر جميع وسائل الإعلام المصرية والعربية، وتحت إشراف كامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان.