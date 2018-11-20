شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نسب التنفيذ والإنجاز فى مشروعات مدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة الإسكان فيديو تسويقى لمدينة العلمين الجديدة، ويكشف الفيديو الذى نشره ”الخليج 365” نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها داخل مدينة العلمين الجديدة، ومواقع هذه المشروعات من البحر. ويتم تنفيذ داخل المدينة نحو 22 برجا، فضلا عن 1300 وحدة سكنية فى منطقة الداون تاون، وعددا من الكبارى ومشروعات الطرق الضخمة، فضلا عن جامعات وفرع للأكاديمية العربية البحرية، ومبنى رئاسى وأخر لمجلس الوزراء، وإسكان اجتماعى متميز وخلافها من المشروعات .

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