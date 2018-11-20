شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تستقبل وفد الإتحاد الدولى لـ "صون الطبيعة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت اليوم الثلاثاء ، الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة، جين سمارت ، مديرة البرامج العالمية بالإتحاد الدولى لصون الطبيعة ،و هانى الشاعر، رئيس المكتب الإقليمي لغرب آسيا بالإتحاد ، وجون ايف ، المدير المشارك لتوحيد الرؤى وبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة الإتحاد ، بحضور الدكتور خالد علام ، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى ، واستعرض الاجتماع ملامح الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى التى يعدها الإتحاد الدولى لصون الطبيعة بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.

ودعت وزيرة البيئة ، خلال الاجتماع إلى طرح الإستراتيجية للمناقشة داخل قطاع حماية الطبيعة للمساهمة فى بناء قدرات العاملين وخاصة الشباب ، على أن يعقب ذلك طرحها للنقاش بمشاركة كافة الجهات المعنية للوصول إلى صياغة أشمل تضمن التكامل فى تنفيذ الإستراتيجية وعدم تكرارية الأنشطة والجهود مع الجهات المختلفة المعنية بالاستراتيجية.

كما أكد الدكتور هانى الشاعر ، رئيس المكتب التنفيذي على أهمية التعاون مع مصر وخاصة مع قياداتها والعالم فى تحقيق أهداف التنوع البيولوجي وحمايته برئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي لمدة عامين ، مؤكدا على إستعداد الإتحاد لدعم مصر فى تنفيذ كافة متطلبات إستراتيجية التنوع البيولوجى ، مشيرا إلى إستعداد الإتحاد إلى إجراء كافة المناقشات مع كافة الشركاء من جامعات ومجتمع مدنى وجهات بحثية... للخروج بالاستراتيجية بأفضل صورة، واتفق الحضورعلى تنظيم ورشة عمل تضم كافة الشركاء والجهات المعنية خلال شهر يناير القادم لمناقشة الموضوعات.