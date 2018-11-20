كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق جزئي لشارع الأزهر بسبب مسيرة للطرق الصوفية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، شارع الأزهر جزئيا في الاتجاه القادم من مسجد صالح الجعفري حتى مسجد الحسين بسبب مسيرة للطرق الصوفية والتي تنظم كل عام في ذكرى المولد النبوي الشريف. وانتشرت قوات الأمن بمحيط منطقة الاحتفالات وتم فرض كردونات المرور حتى الانتهاء من الاحتفالات.



شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | غلق جزئي لشارع الأزهر بسبب مسيرة للطرق الصوفية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .