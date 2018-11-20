مصر | حفظ التحقيقات في انتحار شاب بمحطة مترو عرابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في انتحار شاب بمحطة مترو عرابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، حفظ التحقيقات في انتحار شاب أسفل عجلات مترو أحمد عرابي، وتبين أنه يعاني من أزمة نفسية سيئة.

وكشفت التحريات أن المنتحر يدعى "محمد إبراهيم" من محافظة المنيا، ويبلغ من العمر 18 سنة، وجاء إلى القاهرة للعمل.

وتعود البداية عندما ألقى شاب في العقد الثاني من العمر نفسه أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة عرابي ما أدى إلى ارتباك حركة القطارات.