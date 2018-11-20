أخبار مصر | دكتوراه بـ "إعلام الأزهر" تستعرض كيفية تعامل الصحافة الإلكترونية الغربية مع المشهد السياسي المصري

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تشهد كلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة الثلاثاء المقبل، مناقشة رسالة دكتوراه للباحث محمد سيد محمد، مدرس مساعد بالكلية تحت عنوان: "أطر معالجة الصحافة الإلكترونية الغربية للأحداث السياسية في مصر بعد 30 يونيو 2013 – دراسة تحليلية مقارنة"، حيث تسلط الرسالة الضوء على كيفية تعامل الصحافة الإلكترونية الغربية مع المشهد السياسي المصري خلال فترة الدراسة.
وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: الدكتور عبد الصبور فاضل، أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام السابق مشرفًا، والأستاذ الدكتور نجوى كامل، أستاذ الصحافة ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق مشرفًا، وايناس أبو يوسف أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية مناقشًا خارجيًا، والدكتور عرفة عامر، أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل كلية الإعلام الأسبق بجامعة الأزهر مناقشًا داخليًا.
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