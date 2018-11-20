أخبار مصر | "فؤاد" تلتقي وفد الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لبحث سبل التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فؤاد" تلتقي وفد الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لبحث سبل التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيدة جين سمارت مديرة البرامج العالمية بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة وهاني الشاعر رئيس المكتب الإقليمي لغرب آسيا بالاتحاد وجون ايف المدير المشارك لتوحيد الرؤى وبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، وذلك بحضور الدكتور خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

واستعرض الاجتماع ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي يعدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.

ودعت فؤاد خلال الاجتماع إلى طرح الاستراتيجية للمناقشة داخل قطاع حماية الطبيعة للمساهمة فى بناء قدرات العاملين وخاصة الشباب على أن يعقب ذلك طرحها للنقاش بمشاركة كافة الجهات المعنية للوصول إلى صياغة أشمل تضمن التكامل فى تنفيذ الإستراتيجية وعدم تكرارية الأنشطة والجهود مع الجهات المختلفة المعنية بالاستراتيجية.

وأكد الدكتور هانى الشاعر رئيس المكتب التنفيذي على أهمية التعاون مع مصر وخاصة مع قياداتها والعالم فى تحقيق أهداف التنوع البيولوجي وحمايته برئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي لمدة عامين مؤكدا على استعداد الإتحاد لدعم مصر فى تنفيذ كافة متطلبات إستراتيجية التنوع البيولوجي، مشيرا إلى استعداد الاتحاد إلى إجراء كافة المناقشات مع كافة الشركاء من جامعات ومجتمع مدني وجهات بحثية للخروج بالاستراتيجية بأفضل صورة.

واتفق الحضور على تنظيم ورشة عمل تضم كافة الشركاء والجهات المعنية خلال شهر يناير القادم لمناقشة الموضوعات.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة قام بدعم مصر في العديد من المجالات ومنها ترشيح إعلان محمية رأس محمد وموقع وادي الحيتان على القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية بالاتحاد بالإضافة إلى دعم إجراءات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنوع بشكل فعال.