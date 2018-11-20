أخبار مصر | %10 من راتب الزوج شهريًا.. "نصير": قانون مكافأة "نهاية الخدمة" ينقذ المطلقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر %10 من راتب الزوج شهريًا.. "نصير": قانون مكافأة "نهاية الخدمة" ينقذ المطلقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، عن عزمها تقديم مشروع قانون "مكافأة نهاية الخدمة" للمرأة المطلقة، وذلك بهدف رفع الظلم التي قد تتعرض له المرأة من زوجها عقب نهاية الخدمة في منزلها.

وأكدت "نصير"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنها تعمل حاليًا على إعداد المشروع، قائلة: "لابد أن تأخذ الزوجه حقها البسيط بعد نهاية خدمتها في بيت زوجها، بنسبة 10% من راتب زوجها شهريًا، ودي تعتبر مكافأة نهاية الخدمة، حتى لا تُترك في الشارع بعد ذلك".

وكانت "نصر"، قد قالت في تصريحات تلفزيونية: "اللي قعدت 10 سنين في بيت زوجها تاخد 10% من راتبه، ودي مكافأة نهاية الخدمة، أما اللي قعدت 25 سنة دي أصبحت مستهلكة لا تنفع تتجوز ولا تنفع تشتغل، لازم نسن ليهم قانون".

