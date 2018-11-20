أخبار مصر | لأول مرة.. 'الصحفيين' تبدأ البث التجريبي لموقع 'الخبر' التابع لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. 'الصحفيين' تبدأ البث التجريبي لموقع 'الخبر' التابع لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن النقابة ستبدأ خلال أيام البث التجريبي لموقع "الخبر" التابع لها، وذلك لأول مرة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الموقع الذي تم إنشاؤه للزملاء العاملين بالصحف الحزبية المتوقفة، قانوني، مؤكدًا أنه لا يوجد في القانون ما يمنع إنشاء النقابة لموقع إلكتروني تابع لها، خاصة وأن القانون أعطى حق إنشاء المواقع الإلكترونية للأفراد والأشخاص الاعتبارية.

وتابع: "سنبدأ البث التجريبي للموقع، على أن يتم الانتهاء من الترخيص، وسيقوم الزملاء خلال تلك الفترة بتوفيق أوضاعهم والتدريب".

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة كانت خاطبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، للانتهاء من ترخيص الموقع، موضحًا أن المجلس أكد قانونيته.