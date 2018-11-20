أخبار مصر | "الصحفيين" تلتقي مستشاري مجلس الدولة لبحث أزمة التأديب بقانون تنظيم المهنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تلتقي مستشاري مجلس الدولة لبحث أزمة التأديب بقانون تنظيم المهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن قانون تنظيم الصحافة الجديد أرجع شأن التأديب والتحقيق لقوانين النقابات، مما وضع النقابة في خلاف بشأن قرارها بإحالة الإعلامي عمادالدين أديب والإعلامي جمال عنايت للتأديب، على خلفية فصل الزملاء العاملين بجريدة العالم اليوم، خاصة وأن قانون النقابة قديم ويحتاج إلى التعديل.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن حاتم زكريا سكرتير عام النقابة، كان قد التقى بمستشاري مجلس الدولة؛ لبحث الأمر، والتأكد من قانونية قرار مجلس النقابة، مؤكدًا أن النقابة توصلت إلى حل جزئي، وهو أن تستمر اللجنة المُشكلة للتأديب والتحقيق من مجلس النقابة في عملها بأثر رجعي، لحين تعديل القانون، باعتبار أنه تم تشكيلها قبل تعديل قانون تنظيم الصحافة.

وأكد نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة كان قد خاطب الهيئة الوطنية للصحافة، لمنع طباعة الجريدة بمطابع مؤسسة الأخبار، وذلك بعد نقل تبعيتها من شركة "الأخبار السعيدة" لشركة "جود نيوز" الأجنبية، والتي تقضي بطباعتها بمطابع حرة وليست قومية.

وكانت أحالت نقابة الصحفيين، الإعلامي عمادالدين أديب مالك جريدة العالم اليوم، ورئيس تحريرها نجلاء ذكري، ورئيس مجلس الإدارة الإعلامي جمال عنايت، للتأديب؛ على خلفية أزمة تصفية الشركة المالكة للجريدة، وفصل الزملاء العاملين بها.