أخبار مصر | "الأطباء" تتقدم بشكاوي للوطنية والأعلى للإعلام ضد إعلان "مكافحة الفساد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تتقدم بشكاوي للوطنية والأعلى للإعلام ضد إعلان "مكافحة الفساد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت نقابة الأطباء بشكاوي رسمية إلى كل الجهات المعنية ضد الحملة الإعلانية المذاعة عبر الشاشات التليفزيونية تحت عنوان "مكافحة الفساد" وتتهم الأطباء اتهام صريح ومباشر بسرقة الأعضاء، وهو ما آثار غضب واستياء جموع الأطباء فى مصر لما يحمله الإعلان من تشويه وتحريض ضدهم.

وأصدرت النقابة عدة قررات لمواجهة هذه الحملة المسيئة والتى تروج لفكرة مستحيلة علميا وعمليا وهدفها فقط تشويه الاطباء، واصدرت النقابة عدة قررات تمثلت فى الآتي:

1- تكليف المستشار القانوني باتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الإعلان ووقفه.

2- عمل شكوي للاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الأعلى للاعلام.

3- عمل شكوى للاستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام.

4- طلب مقابلة وتقديم شكوي للاستاذ رئيس هيئة الرقابة الإدارية ضد هذا الاعلان.

5- الدعوى لمؤتمر صحفي يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري الساعة 12 ظهرا لتوضيح موقف النقابة من هذا الاعلان والخطوات الجاري اتخاذها.