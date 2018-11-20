أخبار مصر | "الأعلى والوطنية للإعلام" يتلقيان شكوى من الأطباء ضد حملة "مكافحة الفساد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى والوطنية للإعلام" يتلقيان شكوى من الأطباء ضد حملة "مكافحة الفساد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، شكوى مُقدمة من نقابة الأطباء، ضد الحملة الإعلانية المُذاعة عبر الشاشات التليفزيونية، تحت عنوان "مكافحة الفساد"، وتتهم الأطباء اتهام صريح ومباشر بسرقة الأعضاء.

وقالت النقابة في شكواها، أن ذلك أثار غضب واستياء جموع الأطباء في مصر، لما يحمله الإعلان من تشويه وتحريض ضدهم.